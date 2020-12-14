Korona virüs adaçayına ilgiyi arttırdı, çiftçiler ürün yetiştiremiyor
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Korona virüs adaçayına ilgiyi arttırdı, çiftçiler ürün yetiştiremiyor

14.12.2020 13:16 | Son Güncelleme: 14.12.2020 13:52

Korona virüs adaçayına ilgiyi arttırdı, çiftçiler ürün yetiştiremiyor Çiftçi Özlem Tüccar, "Bir dönüm tarlaya ekilen adaçayından 1 ton gelir elde ediliyor" Pandemi dönemiyle beraber insanlar bitkisel çaylarına büyük ilgi gösterirken adaçayına da talep patlaması yaşandı.

Korona virüs adaçayına ilgiyi arttırdı, çiftçiler ürün yetiştiremiyor

Çiftçi Özlem Tüccar, "Bir dönüm tarlaya ekilen adaçayından 1 ton gelir elde ediliyor"

DENİZLİ - Pandemi dönemiyle beraber insanlar bitkisel çaylarına büyük ilgi gösterirken adaçayına da talep patlaması yaşandı. Çiftçiler ürünleri geçen seneye oranla yetiştiremediğini belirtirken yoğunluktan dolayı adaçaylarını yaş bir şekilde aktarlara gönderiliyor.

İnsan sağlığına olumlu etkileri bulunan zararlı bakteri yok etmesiyle bilinen adaçayına korona virüs salgınıyla birlikte ilgide arttı. Acıpayam İlçesine bağlı Yazır Mahallesinde adaçayı üretimi yapan çiftçiler gelen talebi karşılamak için orak ve makaslarıyla hasat ettikleri adaçaylarını bağ yapıp aktarlara gönderiyor. Son zamanlarda siparişler artınca adaçayı bağları kurumadan yaş olarak aktarlara satılmaya başlandı. Adaçayı üreticisi Özlem Tüccar gelen talebi karşılamak için sürekli çalıştıklarını belirterek, "Yaklaşık altı yıldan bu yana adaçayıyla uğraşıyoruz. Kendimiz diktik yetiştirdik. Kuru ve yaş olarak satıyoruz. Yılda bir iki kere hasat yapıyoruz. Korona virüs nedeniyle talep çok olduğundan yaşını bile yetiştiremiyoruz. Adaçayı sağlık yönünden çok yararlı olduğu için tavsiye ediyoruz. Burada adaçayının çoğalmasını talep ediyoruz. Kazancı diğer mahsullere göre gideri az olduğu için bence daha iyi ve bayanların yapabilmesi açısından daha kolay" dedi.

"Kuruduğunda alıcısını bulabilirsek 8 bin TL'ye kadar satılıyor"

Toplanmasının zahmetsiz olduğunu ve bayanların bu işi rahatlıkla yapabileceğini belirten Tüccar, "İş olarak az bayanların kendisi tek başına yapabileceği bir şey onun için bayanlara daha çok tavsiye ediyorum. Hem bayanlara iş olanağı, hem de işi basit çok fazla bir şeyi yok sadece biçip kurutup bağ hepsi bu kadar. Bir dönüm adaçayından mesela güzel bakıldığında bir tonu geçiyor. Tabi satış şeyine göre farklı. Kuruduğunda alıcısını bulabilirsek 8 bin TL'ye kadar satılıyor. Alıcısını bulamazsak 6 bin ile 7 bin TL kadar satıyoruz" diye konuştu.

"Adaçayı daha çok alana dikilmeli"

Adaçayının pazarının açık olduğunu ve mahallelerinde daha çok alanda adaçayı üretiminin yapılmasını isteyen adaçayı üreticisi Fatma Demirhan, "Burada arkadaşlarımız adaçayı üretiyor. Hep beraber gelip imece usulüyle adaçayı yapıyoruz. Sabah arkadaşlarımız erken geliyoruz. Sabah biçiyoruz öğleden sonra bağ yapıyoruz, bütün bayanlara halkımıza tavsiye ediyoruz. Topraklarımız sulak, verimli bir toprak. Adaçayı için kış mevsiminde bile olabilecek bir bitki olduğu için herkese tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Günde kişi başına bin bağ topluyoruz"

Adaçayının herkesin dikmesini tavsiye eden Yasemin Satmaz, "Sabah sekizde geliyoruz, öğleye kadar çalışıyoruz. Öğle yemeğini yedikten sonra bağ yapıyoruz. Günde kişi başına bin bağ falan yapıyoruz. Bunları toplu alan yerler var oralara satıyoruz. Bağın tanesini 3 TL'den satılmakta. Güzel bir ürün bende dikmeyi tavsiye ediyorum" sözlerini söyledi.

Korona virüs adaçayına ilgiyi arttırdı, çiftçiler ürün yetiştiremiyor
Korona virüs adaçayına ilgiyi arttırdı, çiftçiler ürün yetiştiremiyor
Korona virüs adaçayına ilgiyi arttırdı, çiftçiler ürün yetiştiremiyor
Korona virüs adaçayına ilgiyi arttırdı, çiftçiler ürün yetiştiremiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN ELYESA POLAT

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