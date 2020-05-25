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26 ilde yapılan ankete göre korona döneminde vatandaşların yüzde 50'sinin geliri azaldı

ANAR Araştırma Şirketi'nin koronavirüs salgınıyla ilgili 26 ilde yaptığı ankette vatandaşların ekonomik endişeleri dikkat çekti. Ankete katılanların büyük çoğunluğu koronavirüs dışında ülkedeki en büyük sorunu ekonomi olarak görürken, katılımcıların yüzde 50'si de salgın döneminde gelirinin azaldığını söyledi.

26 ilde yapılan ankete göre korona döneminde vatandaşların yüzde 50'sinin geliri azaldı
25.05.2020 13:21 | Son Güncelleme: 25.05.2020 13:29

Ankara Sosyal Araştırmalar Merkezi (ANAR) , "Kovid 19 Salgını Kamuoyu Algı ve Tutum Araştırması" başlıklı anket sonuçlarını yayımladı. Araştırma, 9-18 Mayıs tarihleri arasında, 26 ilde yaşayan 2 bin 43 kişiyle "CATI" (Bilgisayar Destekli Telefonla Anket) yöntemi ile yapıldı. Yaş, cinsiyet, lokasyon ve parti tercihi kotalarının uygulandığı araştırma, seçmen yaşı olan 18 ve üzeri yaş grupları ile gerçekleştirildi. Ankete katılanların yüzde 70'i koronavirüs salgını dışında ülkede en büyük sorunun ekonomi olduğunu belirtirken, yüzde 50'lik kısımda gelirinin azaldığını söyledi.

Korona vatandaşın cebini nasıl etkiledi? 26 ili kapsayan anketin sonuçları vahim

EN BÜYÜK SORUN EKONOMİ

Katılımcıların yüzde 77,6'sı "Size göre Koronavirüs salgını dışında ülkemizin en önemli sorunu nedir?" sorusuna "ekonomi" yanıtını verdi. İkinci sırada yüzde 3,7 oranıyla "terör/güvenlik", üçüncü sırada yüzde 2,7 oranıyla "hükûmet/yönetim" cevabı verildi. Şubat 2020'deki araştırmada, salgın öncesinde ülkenin en önemli sorunu "ekonomi" diyenlerin oranının yüzde 70,2 olduğu belirtildi.

Korona vatandaşın cebini nasıl etkiledi? 26 ili kapsayan anketin sonuçları vahim

EN BÜYÜK SORUN EKONOMİ

Katılımcıların yüzde 77,6'sı "Size göre Koronavirüs salgını dışında ülkemizin en önemli sorunu nedir?" sorusuna "ekonomi" yanıtını verdi. İkinci sırada yüzde 3,7 oranıyla "terör/güvenlik", üçüncü sırada yüzde 2,7 oranıyla "hükûmet/yönetim" cevabı verildi. Şubat 2020'deki araştırmada, salgın öncesinde ülkenin en önemli sorunu "ekonomi" diyenlerin oranının yüzde 70,2 olduğu belirtildi.

Ekonomi Manşet

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