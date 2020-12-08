Korona talimatlarına uymayan F.Bahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, PFDK'ya sevk edildi
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Korona talimatlarına uymayan F.Bahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, PFDK'ya sevk edildi

08.12.2020 17:38 | Son Güncelleme: 08.12.2020 17:48

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu ve Fenerbahçe Kulübü görevlisi Selçuk Şahin, talimatlara aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Fenerbahçe'nin 2-0 kazandığı Denizlispor maçında sportif direktör Emre Belozoğlu'nun koronavirüs talimatlarına uymadığı gerekçesiyle ceza alması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Belözoğlu'nun yanı sıra kulüp görevlisi Selçuk Şahin de Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Federasyonun resmi internet sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklamada;

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü görevlisi EMRE BELÖZOĞLU'nun 06.12.2020 tarihinde oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü görevlisi SELÇUK ŞAHİN'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Korona talimatlarına uymayan F.Bahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, PFDK'ya sevk edildi
Haber Yorumları (1)
ALİ: Kuralları çiğneyen herkesin Allah belasını versin. . . . Nefret ediyorum bu kara cahillerden. . . onlar yüzünden sağlık çalışanları evine gidemiyor. . . Mal kurallara uymayanlar
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