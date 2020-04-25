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Korona salgını yüzmeyi de vurdu

DÜNYAYI saran koronavirüs salgını yüzünden tüm spor organizasyonları durdurulurken alınan tedbirler kapsamında yüzme havuzlarının da kapatılması milli yüzücüleri olumsuz etkiledi.

25.04.2020 11:57 | Son Güncelleme: 25.04.2020 11:57
Korona salgını yüzmeyi de vurdu

DÜNYAYI saran koronavirüs salgını yüzünden tüm spor organizasyonları durdurulurken alınan tedbirler kapsamında yüzme havuzlarının da kapatılması milli yüzücüleri olumsuz etkiledi. Yüzücüler yaklaşık 6 haftadır havuz antrenmanlarından uzak kalırken Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde eden İzmirli milli sporcu Emre Sakçı, çalışmalarını evde sürdürüyor. Geçen aralık ayında İskoçya'da düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda ülkemize tarihin ilk madalyasını getirip, erkeklerde Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'ye 19 yıl sonra madalya sevinci yaşatan, daha önce de 2015 yılında 50 metre kurbağalamada gençler kısa kulvarda dünya rekorunu kıran ilk Türk yüzücü olan 22 yaşındaki Emre, havuza döneceği günü iple çekiyor.

Performans sporlarında antrenman sürekliliğinin çok önemli olduğunu söyleyen Emre Sakçı'nın antrenörü Türker Oktay, "Emre tamamen Tokyo Olimpiyatları'na konsantre olmuştu ancak tüm organizasyonlarla birlikte olimpiyatlar da 1 yıl ertelendi. Şu an havuza giremediği için kara çalışmaları yapıyoruz ama yüzme sporunda havuzda süreleri korumak çok önemli. Türkiye'de şu an olimpiyat barajını geçen toplam 5 yüzücü var. En azından milli sporcular için illerde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı havuzlarda sporculara hafta içi farklı saatler belirlenip, sosyal mesafe kuralına uyarak antrenman ayarlanabilir. Farklı ülkelerde sporcuların kulvarlar arasında mesafeyi koruyarak havuza girmeye başladığının haberlerini alıyoruz. Havuzlar tekrar açılınca fiziksel kayıpları toparlarız ama süreç uzarsa sporcular üzerinde bunun psikolojik etkilerini toparlamakta güçlük yaşarız" dedi.


Kaynak: DHA

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