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Korona nedeniyle kapalı kafeye 391 bin lira elektrik faturası geldi

Kırklareli'de bir internet kafeye koronavirüs nedeniyle kapalı olmasına rağmen 391 bin liralık elektrik faturası geldi. Çok geçmeden faturanın bir hata sonucu yazıldığı anlaşıldı, yanlışlık düzeltildi.

Korona nedeniyle kapalı kafeye 391 bin lira elektrik faturası geldi
16.06.2020 19:06 | Son Güncelleme: 16.06.2020 19:11

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kapalı bulunan internet kafe işletmesine gelen 391 bin liralık elektrik faturasının sayaç okuyan personelin endeksi yanlış kaydetmesi nedeniyle kesildiği anlaşıldı.

İşletme sahibi Necmi Ateş, yaptığı açıklamada, dükkanının yaklaşık 3 aydır kapalı olduğu ancak, 391 bin 645 lira elektrik faturası geldiğini söyledi.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile 17 Mart itibarıyla işletmelerini kapadıklarını anlatan Ateş, 28 Nisan'da TREPAŞ tarafından elektrik faturasının cep telefonuna mesajı olarak geldiğini ve büyük bir şok yaşadığını vurguladı.

10 SENEDE EN ÇOK 2 BİN 100 LİRA ÖDEDİ

On senedir ödediği en yüksek faturanın 2 bin 100 lira olduğunu ifade eden Ateş, "Gelen mesajda 4 bin 300 liralık fatura olduğu yazıyordu. Kapalıyız zaten içeride lambalar bile yanmıyor. İtirazımızı yaptık. Bu itiraz sonuçlanmadan 13 Haziran Cumartesi günü gelen ikinci bir mesajla adeta şoka uğradım. Mesajı okuyamadım, yanımdaki arkadaşlara okuttum, birlikte çözmeye çalıştık. Baktık ki tam 391 bin 645 lira. Bu rakamı düşündüğümüzde Babaeski ilçesinde orta seviyede iki tane daire alabiliriz. Böyle bir sorunla karşılaştık." diye konuştu.

İPTAL EDİLDİ

Gerekli itirazları yaptığını belirten Ateş, bu faturayı ödeme şansının olmadığını belirtti.

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ'den (TREDAŞ) alınan bilgiye göre ise görevlinin sayacı yanlış okuduğu belirlendi ve fatura iptal edildi.

Ekonomi Manşet

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