Korona iş yaşamını da değiştirdi! İşte pandemiyle birlikte talebi en çok artan ve azalan meslekler

Tüm dünyada etkili olan korona, pek çok alanda olduğu gibi çalışma yaşamındaki dinamikleri de değiştirdi. Geleneksel iş alanları değişime uğrarken Dünya Ekonomik Forumu, pandemiyle birlikte talebi en çok artan ve azalan 10 mesleğin listesini yayımladı.

Dünyayı derinden etkileyen koronavirüs ve onunla birlikte gelen pandemi, iş dünyasında değişiklilere neden oldu. Aranan mesleklerde çarpıcı farklılıklar ve yeni fırsatların var olurken, Uluslararası Çalışma Örgütü pandeminin lrüresel olarak işçiler üzerindeki etkisinin bir 'felaket' olduğunu söyledi.

TABLO İÇ AÇICI DEĞİL

Birleşmiş Milletler ise, yalnızca temmuz ve eylül ayları arasında 345 milyon tam zamanlı işin kaybedildiğini ve yeni yıl görünümünün birçok ülkede iç açıcı olmadığını tahmin ediyor.

"İŞÇİLERDE ARANAN ÖZELLİKLER DEĞİŞTİ"

Financial Times'ta yer alan habere göre virüs, geleneksel işe alma kalıplarını değiştirse de yine de işverenler bazı pozisyonları doldurmak için birbiriyle yarışıyor.

Manpower Grubu İşe Alım Şirketi Yöneticisi Jonas Prising, "Geçtiğimiz 9 ayda gördük ki daha önce asla mümkün olmadığını düşündüğümüz meslekler bile dönüşebiliyor. Ve bu işverenlerin, işçilerde aradığı özelliklerde hızlı bir değişime sebep oluyor." diyor.

DİJİTAL DÜNYAYA YÖNELİK İŞLERE TALEP FAZLA

İşe alım uzmanları pandeminin, dijital dönüşüm (data analisti, uygulama geliştiricisi), sağlık (doktor, hemşire) ile paket servis ve depo çalışanlarına olan talebi artırdığı konusunda hem fikir.

Dünya Ekonomik Forumu, Kovid-19 sürecinde endüstriler arasında talebi en çok artan ve en çok azalan 10 mesleği belirledi.

İşte talebi en çok artan meslekler:

Data analisti Yapay zeka ve makine öğrenimi uzmanı Büyük veri uzmanı Dijital pazarlama ve strateji uzmanı Süreç geliştirme uzmanı İş geliştirme uzmanı Dijital dönüşüm uzmanı Bilgi güvenliği analisti Yazılım ve uygulama geliştiricisi İnternet uzmanı

İşte talebi en çok azalan meslekler: