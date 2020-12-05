Korona aşısının mucidi Prof. Dr. Uğur Şahin, 'dünyadaki en zengin Türk' oldu

ABD'li Pfizer şirketiyle birlikte Covid-19 aşısını geliştiren Alman BioNTech firmasının CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, 5,12 milyar dolarlık servetiyle Bloomberg'in en zengin 500 kişi listesine girdi. Böylece Şahin, 4,7 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin ismi olan Murat Ülker'i geçti.

ABD'li Pfizer şirketiyle birlikte Covid-19 aşısını geliştiren Almanya merkezli BioNTech şirketinin hisseleri bu yıl yüzde 250'nin üzerinde değer kazandı. ABD'de Nasdaq borsasında işlem gören BionTEch hisselerinin değerindeki yükseliş, Dr. Özlem Türeci ile birlikte aşıyı geliştiren bilim insanları ve BioNTech hissedarları arasında yer alan Prof. Dr. Uğur Şahin'in, 5,1 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 500 insanı arasına girmesini sağladı.

Prof. Dr. Uğur Şahin

ŞAHİN'İN SERVETİ BU YIL 3,7 MİLYAR DOLAR ARTTI

Yıla 38,5 dolar seviyesinden başlayan BioNTech hisse fiyatı, bugün 120 dolar seviyesinde bulunuyor. Şirketin piyasa değeri de şu an 28,9 milyar dolar seviyesinde. Bloomberg milyarderler endeksi' verilerine göre, BioTEch'in yüzde 18,8'lik hissesini elinde bulunduran ve şirketin aynı zamanda CEO'su olan Uğur Şahin yıl başından bu yana servetini 3,7 milyar dolar artırarak 5,12 milyar dolara yükseltti ve dünyanın en zengin 500 kişisi arasına girdi. Listedeki tek Türk de Uğur Şahin oldu. Yıllar önce Türkiye'den Almanya'ya göç etmiş ailelerin çocukları olan Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin, Covid-19'a karşı aşı geliştiren ilk bilim insanları arasında yer alıyor.

Dünyanın en zenginleri listesinde birinci sırada, 185 milyar dolarlık servetiyle Amazon'un patronu Jeff Bezos bulunuyor. İkinci sırada 145 milyar dolarlık servetiyle Tesla'nın patronu Elon Musk, üçüncü sırada 129 milyar dolarlık servetiyle Microsoft'un patronu Bill Gates bulunuyor.

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİNİ MURAT ÜLKER

Forbes Türkiye dergisinin, Mart 2020'de yayımladığı listeye göre, Türkiye'nin en zengin ismi, 4,7 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ülker'in ardından ikinci sırada, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin de müteahhidi olan Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak yer alıyor. Ilıcak'ın serveti 3,2 milyar dolar.