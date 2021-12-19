Korkuteli Belediyespor, Denizli Sarayköyspor'u 3-0 mağlup etti

DENİZLİ (AA) - Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 4. Bölge 3. Grup'ta mücadele eden Korkuteli Belediyespor, kendi evinde oynadığı Denizli Sarayköyspor karşılaşmasından 3-0 galip ayrıldı.

Karşılaşma 100. Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynandı. Ali Furkan Liman, Ahmet Türkeş ve Furkan Çıraklar üçlüsünün yönettiği maçta ilk yarıyı Burak Baba'nın golüyle 1-0 önde bitiren Yeşil-Sarılı takım, ikinci yarıda da yine Burak Baba ve Berke Camcı'nın kaydettiği gollerle rakibini 3-0 mağlup etti.

AA / Sezen Gürbüz - Spor Haberleri

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