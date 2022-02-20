Korku dolu anlar! Sahaya yılan girdi, futbolcular kaçacak delik aradı - Haberler
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Korku dolu anlar! Sahaya yılan girdi, futbolcular kaçacak delik aradı

Haberler.com, Ali Gülhan - Spor
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Guatemala'da yaşanan ilginç olay sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bir futbol karşılaşmasında sahaya giren 1.5-2 metrelik yılan korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Yılanı gören futbolcular etrafta kaçışırken görevlilerin müdahalesiyle yılan yakalandı ve dışarı çıkarıldı.

Guatemala'da futbol sahalarında ender rastlanan bir olay yaşandı. Sahaya giren yılan maçın durmasına sebep olurken herkes korku dolu anlar yaşadı.

FUTBOLCULAR BÜYÜK PANİK YAŞADI

Futbol maçının 80. dakikasında sahada yılan olduğu fark edildi. Futbolcular büyük bir panik yaşarken güvenlik görevlileri yılana müdahale etti. Daha sonra sahaya giren stat görevlileri 1.5-2 metre uzunluğundaki yılanı yakalayarak dışarı çıkarttı. O anlar sosyal medyada kısa sürede gündem olurken büyük ilgi gördü.

Korku dolu anlar! Sahaya yılan girdi, futbolcular kaçacak delik aradı

Korku dolu anlar! Sahaya yılan girdi, futbolcular kaçacak delik aradı

Korku dolu anlar! Sahaya yılan girdi, futbolcular kaçacak delik aradı

Ali Gülhan
Haberler.com Haberler.com - Spor

Futbol, Yılan, Spor, Haberler

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