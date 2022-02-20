Korku dolu anlar! Sahaya yılan girdi, futbolcular kaçacak delik aradı

Guatemala'da futbol sahalarında ender rastlanan bir olay yaşandı. Sahaya giren yılan maçın durmasına sebep olurken herkes korku dolu anlar yaşadı.

FUTBOLCULAR BÜYÜK PANİK YAŞADI

Futbol maçının 80. dakikasında sahada yılan olduğu fark edildi. Futbolcular büyük bir panik yaşarken güvenlik görevlileri yılana müdahale etti. Daha sonra sahaya giren stat görevlileri 1.5-2 metre uzunluğundaki yılanı yakalayarak dışarı çıkarttı. O anlar sosyal medyada kısa sürede gündem olurken büyük ilgi gördü.