Körfez'in sporcuları yarı finallere katılma hakkı kazandı

SAKARYA (İHA) - Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü'nde eğitim gören ve Okullararası İl Seçmesi'ne katılan 6 sporcu, Sakarya ve Afyonkarahisar'da yapılacak yarı finallere katılma hakkı kazandı.

Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü'nde eğitim gören ve lisanslı tekwandocular Okullararası İl Seçmesi'ne katıldı. Gençler kategorisinde Merve Balta, Irmak Aslan, Ecrin Biçer ve Halis Mert Yıldız ile Yıldızlar kategorisinde Celinnaz Durmaz ve Tusem Şahin, katıldıkları yarışmada önemli dereceler elde etti. Başarılı bir şekilde Okullararası İl Seçmesi'nde boy gösteren Körfezli genç sporcular, Sakarya ve Afyonkarahisar'da yapılacak yarı finallerde yarışmaya da hak kazandı. Derince'de 1000 Kişilik Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen yarışma sonrasında genç sporcuları hem antrenörleri hem de aileleri tebrik etti. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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