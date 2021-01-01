Köprü geçiş ücretlerine zam geldi! Hangi araç ne kadar ödeyecek, işte o liste

Karayolları Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerine ait yeni geçiş ücreti tarifelerini yayımladı. Buna göre her iki köprüden geçiş ücreti de yüzde 26 artışla 10.50 liradan 13.25 liraya yükseltildi.