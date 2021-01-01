Köprü geçiş ücretlerine zam geldi! Hangi araç ne kadar ödeyecek, işte o liste
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Köprü geçiş ücretlerine zam geldi! Hangi araç ne kadar ödeyecek, işte o liste

01.01.2021 15:59 | Son Güncelleme: 01.01.2021 16:25

Karayolları Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerine ait yeni geçiş ücreti tarifelerini yayımladı. Buna göre her iki köprüden geçiş ücreti de yüzde 26 artışla 10.50 liradan 13.25 liraya yükseltildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yayınlanan Otoyol ve Köprü Geçiş Ücretleri'ne göre, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri'nde geçiş ücreti yüzde 26'lık zamla 13.25 liraya yükseldi. Motosiklet geçiş ücreti de yüzde 23.5 artışla 5.25 liraya çıktı.

Köprü geçiş ücretlerine zam geldi

Yap-İşlet Devlet projeleri arasında yer alan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osman Gazi Köprüsü ücretlerine de zam geldi.

Köprü geçiş ücretlerine zam geldi

Buna göre Osmangazi Köprüsü Geçiş Ücreti otomobiller için yüzde 25 oranında artışla 117,90 liradan 147,50 liraya, Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti de 21.90 liradan 27,50 liraya yükseltildi.

Köprü geçiş ücretlerine zam geldi! Hangi araç ne kadar ödeyecek, işte o liste
Haber Yorumları (31)
KARTALLI: Dün elektrik, doğal gaz, vergiler, harçlar, trafik cezaları, bugün köprüler yarın gıda ürünleri hoşgeldin 2021.
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MANUEL: Kopruden gecise paranin arkasindaki mantik nedir ahahahahah adamlar kendi ulkesinde kendi verdiler oyle yapilmis kopruden gecerken para oduyor
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ÖMER FARUK: Osmangazi köprüsü 100tl nin altında olması lazım.gerçekten çok büyük bi kolaylık.zamandan yakıttan tasarruf yapılıyo.güzel bi hizmet ama pahalı olunca çok sık faydalanamıyoruz.
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