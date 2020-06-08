Köpek balığı saldırısına uğrayan Avustralyalı sörfçü, yaşamını yitirdi Galler'de sörf yaptığı sırada köpek balığı saldırısına uğrayan ve vücudunun bazı bölümleri parçalanan 60 yaşındaki Avustralyalı sörfçü Rob Pedretti hayatını kaybetti.

Galler'de 60 yaşındaki Avustralyalı sörfçü Rob Pedretti sörf yaptığı sırada kendisine saldıran köpek balığı tarafından parçalanarak öldürüldü.

Etrafta bulunan iki sörfçünün müdahalesi ile köpek balığı Rob'u bırakıp uzaklaştı. İki sürçü arkadaşı tarafından sudan çıkarılıp sahile getirilen Rob Pedretti, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, Rob'un saldırı sırasında vücudunun bazı bölümlerinin parçalandığını ve kan kaybı nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Saldırının yaşandığı yerde dev bir köpek balığının çoğu kez göründüğünü belirten Polis, surfçüyü kurtarmaya çalışan iki kişinin hayatlarını tehlikeye atma pahasına kurtarmaya çalıştıklarını ama başarılı olamadıklarını söyledi.

OLAY SONRASI PLAJ KAPATILDI

Olaydan sonra kazanın meydana geldiği bölgeye yakın plajlar 24 saat sörf ve yüzücülere kapatıldı.