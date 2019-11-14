Kooperatif kuran kadınlar 'yapamazsınız' diyen erkekleri de işe aldı

14.11.2019 18:46 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:46

Her yıl batı ve Karadeniz illerine mevsimlik işçi olarak giden Suruçlu kadınlar, kendi topraklarında üretim yapmaya başladı. Kurmuş oldukları Kibele Tarımsal Üretim Kooperatifi bünyesinde, emin adımlarla ilerleyen kadınların hedefi, yurtdışına açılmak.