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Konyaspor, Yeni Malatya'ya hazırlanıyor

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Konyaspor, Yeni Malatya'ya hazırlanıyor

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında pazartesi günü Yeni Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında pazartesi günü Yeni Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan aktivasyon çalışması ile başladı. Futbolcular, pas oyunu ve çıkış koşularının ardından 4'er dakikalık 4 seri üzerinden oynanan turnuva maçlarıyla antrenmanı tamamladı. Ziraat Türkiye Kupası 4. Turunda oynanan Vanspor FK maçında forma giyen futbolcular ise yenileme çalışması yaptı.

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Konyaspor, Yeni Malatya'ya hazırlanıyor

Konyaspor, Yeni Malatya'ya hazırlanıyor

Konyaspor, Yeni Malatya'ya hazırlanıyor

Konyaspor, Yeni Malatya'ya hazırlanıyor

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