Konyaspor "sakata" gelmiyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Konyaspor "sakata" gelmiyor

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'un fizyoterapisti Ahmet Bayrak, geliştirdikleri "Türk kalkış tabanlı yaralanma risk değerlendirme programıyla" sakatlıkların önlenmesinde başarılı olduklarını söyledi.

Konyaspor
19.09.2020 13:21 | Son Güncelleme: 19.09.2020 13:21

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'un fizyoterapisti Ahmet Bayrak, geliştirdikleri "Türk kalkış tabanlı yaralanma risk değerlendirme programıyla" sakatlıkların önlenmesinde başarılı olduklarını söyledi.

Yaklaşık 12 yıldır yeşil-beyazlı takımda fizyoterapist olarak görev yapan Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sakatlıkların önlenmesine ilişkin yaptığı çalışmaları anlattı.

Öğretim görevlisi olduğu Selçuk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Bölümünde, yaklaşık 5 yıldır "yaralanma önleme" ve "yaralanma risk değerlendirmesi" üzerine araştırmalar yaptığını aktaran Bayrak, "Bu sakatlıkları ne kadar önleyebiliriz' diye dünya literatüründe takibini yaptık. Kendimize has tamamen yerli ve milli bir protokol çıkarttık." dedi.

Bayrak, yaptıkları araştırmaların bir kısmının sadece Konyaspor'a özel olduğunu belirterek, sporcuları değerlendirip yaralanmaya yatkın olanlara özel egzersiz programları hazırladıklarını vurguladı.

Bazı futbolcuların kas kısalıkları ve vücut eğrilikleri gibi sorunlarının olduğunu ifade eden Bayrak, şunları kaydetti:

"Kas kısalıklarını ve vücut eğriliklerini düzeltme uygulamalarımızın son 3 yıldır verimini alıyoruz. Sakatlık oranlarımız gitgide düşüyor. Birçok kulüp yaralanma önleme programlarına geçiş yaptı. Türk kalkış tabanlı yaralanma risk değerlendirme programıyla sporcunun yaralanmaya ne kadar yatkın olduğunu belirliyoruz. Daha sonra sporcuda eğer bir eksiklik tespit ettiysek ve negatife doğru gidiş varsa bunu önlemek için düzeltici egzersiz yöntemine giriyoruz."

"Yaralanma risk değerlendirme programını kullanıyoruz"

Ahmet Bayrak, yaralanma risk değerlendirme programıyla çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Transferlerde de sporcunun ne kadar yatkın olduğuna dair bir yüzde çıkardıklarını vurgulayan Bayrak, transfer komitesine, sporucunun ne kadar sahalardan uzak kalabileceği, hangi alanlarda sakatlanma riskinin olduğuna dair bilgileri sunduklarını belirtti.

"Sporculara kemik suyu içiriyoruz"

Bayrak, kulüpte sporcuların beslenmelerine de çok önem verildiğine dikkati çekti.

Diyetisyenlerin büyük bir titizlikle hizmet verdiğini anlatan Bayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii biz de kolajen tip 1, tip 2 beslenme diyetini öneriyoruz. Bunun da en iyi kullanıldığı yer kemik suyudur zaten. Böylelikle 'Konyaspor sakata gelmiyor.' diyebiliriz ama çok öz güvenli konuşmak insanları rahatsız edebilir, o yüzden biz kendi açımızdan şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ligde iyi bir konumdayız. Çok fazla bir sakatlık vermiyoruz. Bunu da yıllardır takip ediyoruz ve yıllardır çok az sakatlıkla giden bir takımız. Aslında, Konyaspor bu konuda öncü konuma gelmiş bir takım diyebiliriz."

Sakatlıktan en çok canı yananlar Kayserispor, Trabzonspor ve Fenerbahçe

Bayrak, 2016-2017 sezonunda yüzde 92 antrenmana katılım oranına ulaştıklarına işaret etti.

2019-2020 sezonunun ilk yarısında yaralanma nedeniyle en fazla antrenman kaçıran takımların Kayserispor, Trabzonspor ve Fenerbahçe olduğunu belirten Bayrak, "Toplam 985 yaralanma nedeniyle antrenman kaçırma en çok Kayserispor'da görülürken en az 154 antrenman kaçırma ile Denizlispor, hemen onun üstünde ise 200 yaralanma ile Konyaspor bulunuyor. Süper Lig'de yaralanma nedeniyle en az antrenman kaçıran ikinci takım Konyaspor olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

AA Editörü - Basir Gülüm
Basir Gülüm
AA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Muharrem İnce Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Halil Sezai Merve Dizdar
Spor Babel Falcao Arda Turan Erol Bulut Mehmet Özdilek
Daha Fazla Kaza Çocuk Bursa Milli
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konyaspor "sakata" gelmiyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.9.2020 13:24:33. #1.14#
title