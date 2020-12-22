Konyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Konyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

22.12.2020 15:46 | Son Güncelleme: 22.12.2020 15:55
Konyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor, Perşembe günü Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacağı maçın hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Konyaspor, Perşembe günü Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacağı maçın hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Kayacık Tesislerinde Teknik Direktör İsmail Kartal ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Sivasspor karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise 5'e 2 pas çalışması ve topla oyunla idmanı tamamladı. Antrenmanda Musa Çağıran ile Volkan Fındıklı takımdan ayrı fizyoterapist yönetiminde çalıştı.

Yeşil - beyazlı ekip, Süper Lig'in 14. haftasındaki karşılaşma için akşam saatlerinde Konya'dan Kayseri'ye doğru hareket edecek. - KONYA

Konyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay İsmail Demir Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hadise Coşkun Sabah Serdar Ortaç Acun Ilıcalı
Spor Erol Bulut Arda Turan Abdullah Avcı Mauricio Lemos Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kar Alman Adana İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 16:05:40. #1.14#
title