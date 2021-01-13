Konyaspor, Ismael Diomande ile 1.5 yıllığına anlaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Konyaspor, Ismael Diomande ile 1.5 yıllığına anlaştı

13.01.2021 12:37 | Son Güncelleme: 13.01.2021 12:49
Konyaspor, Ismael Diomande ile 1.5 yıllığına anlaştı

İttifak Holding Konyaspor, Fildişi Sahili illi takımında 18 kez forma giyen Ismael Diomande ile 1.5 yıllına anlaştı.

İttifak Holding Konyaspor,  Fildişi Sahili illi takımında 18 kez forma giyen Ismael Diomande ile 1.5 yıllına anlaştı.

Yeşil-beyazlı ekip önlibero ve merkez orta sahada oynayan 28 yaşındaki Ismael Diomande ile sözleşmeyi imzaladı. İmza törenine kulüp menajeri Seçkin Özdil ve Ismael Diomande katıldı. Ismael Diomande imza töreni sonrası yaptığı açıklamada, "Gerçekten büyük bir camiaya geldim. Güzel bir stadyum ve coşkulu bir taraftar topluluğu var. Burada olduğum için çok mutluyum. Çok iyi bir hocamız ve çok iyi bir takımımız var. İyi konsantre olursak, iyi çalışırsak ilk on içerisine gireceğimizi, ligi o şekilde tamamlayacağımızı düşünüyorum. Daha iyisini de yapabiliriz" dedi.27 numaralı formayı giyecek olan Diomande, kariyeri boyunca 143 maç 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Konyaspor, Ismael Diomande ile 1.5 yıllığına anlaştı
Konyaspor, Ismael Diomande ile 1.5 yıllığına anlaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Basir Gülüm

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mike Pence Hulusi Akar Fikri Sağlar İlker Başbuğ Muharrem İnce
Magazin Demet Şener Cemal Hünal Hande Erçel Murat Dalkılıç
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Samet Aybaba Abdullah Avcı Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler İzmir Ankara Kongre Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konyaspor, Ismael Diomande ile 1.5 yıllığına anlaştı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 12:49:49. #1.15#
title