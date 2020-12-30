Konyaspor, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı
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Konyaspor, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

30.12.2020 21:03 | Son Güncelleme: 30.12.2020 21:06
Konyaspor, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 16. haftasında 2 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük izinin ardından başladı.

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 16. haftasında 2 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük izinin ardından başladı.

Kulüp açıklamasına göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, önceki gün oynanan Çaykur Rizespor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Core ve ısınma çalışmasıyla başlayan antrenman, pas çalışmasının ardından gerçekleştirilen koşu ile tamamlandı.

İdmana, sakatlığından dolayı ameliyat edilen Alper Uludağ'ın yanı sıra, tedavilerine devam edilen oyuncular katılmadı.

İttifak Holding Konyaspor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm

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