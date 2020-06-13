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Konyaspor, Gençlerbirliği hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 27. hafta maçında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Konyaspor, yapılan antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Konyaspor, Gençlerbirliği hazırlıklarını tamamladı
13.06.2020 18:27 | Son Güncelleme: 13.06.2020 18:49

Süper Lig'in 27. hafta maçında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Konyaspor, yapılan antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Üç grupta oynanan 5'e 2 top kapma çalışması ile devam eden antrenman topla oyun ve şut çalışması ile sona erdi. Yeşil-beyazlılarda kırmızı kart cezalıları Ömer Ali Şahiner ve Nejc Skubic yarınki mücadelede forma giyemeyecek. - KONYA

Kaynak: İHA

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