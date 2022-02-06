Konyaspor, galibiyet serisini sürdürdü

İttifak Holding Konyaspor, 3 haftadır sürdüren galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Zirve yarışını bırakmayan yeşil-beyazlı ekip, ligin 6'ncı haftasında sahasında 2-2 berabere kaldığı lider Trabzonspor ile gelecek hafta deplasmanda karşı karşıya gelecek. Trabzonspor'la bugüne kadar 47 kez karşılaşan Konyaspor, bu karşılaşmalarda 11 galibiyet, 22 mağlubiyet, 14 de beraberlik aldı.

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu 24'üncü haftasında sahasında GZT Giresunspor'u 1-0 mağlup ederek son 3 haftadır yeniden başladığı galibiyet serisini sürdürdü. 1 maç eksikle mücadelesine devam eden Konyaspor, 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 48 puan toplayıp, ikinci sırada şampiyonluk yarışını sürdürüyor. Konyaspor bu sezon 3 büyüklerle karşılaştığı maçlarda ise Fenerbahçe'yi 2-1, Beşiktaş'ı1-0 yendi, Galatasaray'a ise 1-0 mağlup oldu.