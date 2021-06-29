Konyaspor'da transfer çalışmaları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konyaspor'da transfer çalışmaları

Konyaspor'da transfer çalışmaları
Anadolu Ajansı / Basir Gülüm - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, iç transferde Alper Uludağ ve Eray Birniçan ile sözleşme yenilerken, dış transferde 1922 Konyaspor'dan Ekrem Kayılıbal ile Altınordu'dan Oğulcan Ülgün'ü renklerine bağladı.

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, iç transferde Alper Uludağ ve Eray Birniçan ile sözleşme yenilerken, dış transferde 1922 Konyaspor'dan Ekrem Kayılıbal ile Altınordu'dan Oğulcan Ülgün'ü renklerine bağladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza törenine Alper Uludağ, Eray Birniçan, Ekrem Kayılıbal ve Oğulcan Ülgün ile Konyaspor İkinci Başkanı Serhat Güler, asbaşkanlar Süleyman Oğuz ve Sertaç Tuza'nın yanı sıra yönetim kurulu üyesi Ali Camgöz katıldı.

Açıklamada, "Kulübümüz, Alper Uludağ ile 1, Eray Birniçan ile 1, Ekrem Kayılıbal ile 2 ve Oğulcan Ülgün ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 1922 Konyaspor'umuzdan kadromuza dahil ettiğimiz 21 yaşındaki futbolcumuz Ekrem Kayılıbal, sağ kanat ve forvet mevkiinde formasını terletecek. Altınordu'dan transferimiz Oğulcan Ülgün ise orta saha ve ön liberoda görev yapacak. Oğulcan Ülgün takımımızda 35, Ekrem Kayılıbal 99, Eray Birniçan 34 ve Alper Uludağ ise 25 numaralı formalarımızı giyecek." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm

6 ay önce Alanyaspor'la sözleşme imzalayan Tzavellas, 'Ailevi sebeplerim var' diyerek ayrıldı
6 ay önce Alanyaspor'la sözleşme imzalayan Tzavellas, "Ailevi sebeplerim var" diyerek ayrıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Burak Özçivit Haluk Bilginer
Spor Metin Oktay Burak Yılmaz Çağlar Söyüncü Taylan Antalyalı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Konyaspor'da transfer çalışmaları - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 20:51:34. #1.15#

title