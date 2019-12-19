Konyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

19.12.2019 18:40 | Son Güncelleme: 19.12.2019 18:46

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 16. haftasında 23 Aralık Pazartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk hareketleri ve 7'ye 4 oyunla devam eden idman, 4'e 4 oyun ve çift kale maçla sona erdi.

Tedavisine devam edilen Savaş Polat, antrenmana katılmadı.

Kaynak: AA