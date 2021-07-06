Konyaspor'da performans testleri sürüyor
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Konyaspor'da performans testleri sürüyor

Konyaspor'da performans testleri sürüyor
Demirören Haber Ajansı / Adem Yıldız - Haberler | Spor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren İttifak Holding Konyaspor, futbolcularını performans testlerinden geçirdi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren İttifak Holding Konyaspor, futbolcularını performans testlerinden geçirdi. Antrenmanda dar alanda pas oyunu oynayan yeşil-beyazlılar, daha sonra taktik çalıştı.

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınma hareketleri ve 5'e 2 ile başladı. Pas çalışması ve topla oyun ile devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi. Antrenmanda kaleciler Ibrahim Sehic, Eray Birniçan, Erten Ersu, Deniz Ertaş ve Mehmet Erdoğan ise kaleci antrenörü Bekir Arpacı yönetiminde çalıştı.

PERFORMANS TESTLERİ DEVAM EDİYOR

2021-2022 sezonu hazırlıklarına 29 Haziran Salı gününden itibaren tesislerinde devam eden Konyaspor'da performans testleri 3'üncü ve 4'üncü grupta yer alan oyunculara yapıldı. Yeşil-beyazlı takımda izinden dönen Nejc Skubic, Amir Hadziahmetovic, Sokol Cikalleshi, Farouk Miya, Zymer Bytyqi, yeni transferler Serdar Gürler ve Soner Dikmen ile birlikte genç milli takımlardan dönen Şener Kaya ve Ahmet Karademir performans testinden geçti.


Konyaspor'da performans testleri sürüyor
Konyaspor'da performans testleri sürüyor
Konyaspor'da performans testleri sürüyor
Konyaspor'da performans testleri sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Yıldız

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