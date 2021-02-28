Konyaspor'da 4 oyuncunun sakatlığı sürüyor
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Konyaspor'da 4 oyuncunun sakatlığı sürüyor

28.02.2021 13:21 | Son Güncelleme: 28.02.2021 13:24
Konyaspor'da 4 oyuncunun sakatlığı sürüyor

SPOR Toto Süper Lig'de 28'inci hafta maçında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak İttifak Holding Konyaspor, hazırlık antrenmanlarına ara vermeden devam ediyor.

SPOR Toto Süper Lig'de 28'inci hafta maçında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak İttifak Holding Konyaspor, hazırlık antrenmanlarına ara vermeden devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekipte Musa Çağıran, Volkan Fındıklı, Marin Anicic ve Alper Uludağ'ın tedavileri sürüyor.Süper Lig'in 28'inci haftasında 3 Mart Çarşamba günü saat 16.00'da Başakşehir'e konuk olacak olan Konyaspor çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenmana, tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Musa Çağıran, Volkan Fındıklı, Marin Anicic ve Alper Uludağ katılmadı. Gaziantep FK ile karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen Konyasporlu oyuncular, yenileme çalışması yaparak antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular da ısınma hareketleri ve pas çalışması ile başlayan antrenmanı toplu oyunla devam ettirdi. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.


- Konya
Konyaspor'da 4 oyuncunun sakatlığı sürüyor
Konyaspor'da 4 oyuncunun sakatlığı sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ

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