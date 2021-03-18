Konyaspor'da 3 oyuncu sakat, 5 isim de ceza sınırında

SÜPER Lig'in 31'inci haftasında pazar günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak İttifak Holding Konyaspor'da, maç öncesi 3 oyuncunun sakatlığı sürerken, 5 oyuncu da sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

SÜPER Lig'in 31'inci haftasında pazar günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak İttifak Holding Konyaspor'da, maç öncesi 3 oyuncunun sakatlığı sürerken, 5 oyuncu da sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Kasımpaşa ile 1-1 beraber kalan Konyaspor, 31'inci haftada 21 Mart Pazar günü saat 13.30'da Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Konyaspor, sahasında oynanacak maçtan 3 puan çıkarmayı hedefliyor.

3 OYUNCUNUN SAKATLIĞI SÜRÜYORYeşil-beyazlıların Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanına, takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Barış Yardımcı, Maric Anicic ve Alper Uludağ katılamadı.5 OYUNCU SARI KART SINIRINDAKonyaspor'da ayrıca sarı kart sınırında bulunan Kravets, Guilherme, Skubic, Diomande ve Rahmanovic Alanyaspor maçında kart görmeleri halinde, 32'nci haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ