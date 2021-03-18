Konyaspor'da 3 oyuncu sakat, 5 isim de ceza sınırında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Konyaspor'da 3 oyuncu sakat, 5 isim de ceza sınırında

18.03.2021 15:55 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:31
Konyaspor'da 3 oyuncu sakat, 5 isim de ceza sınırında

SÜPER Lig'in 31'inci haftasında pazar günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak İttifak Holding Konyaspor'da, maç öncesi 3 oyuncunun sakatlığı sürerken, 5 oyuncu da sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

SÜPER Lig'in 31'inci haftasında pazar günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak İttifak Holding Konyaspor'da, maç öncesi 3 oyuncunun sakatlığı sürerken, 5 oyuncu da sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Kasımpaşa ile 1-1 beraber kalan Konyaspor, 31'inci haftada 21 Mart Pazar günü saat 13.30'da Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Konyaspor, sahasında oynanacak maçtan 3 puan çıkarmayı hedefliyor.

3 OYUNCUNUN SAKATLIĞI SÜRÜYORYeşil-beyazlıların Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanına, takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Barış Yardımcı, Maric Anicic ve Alper Uludağ katılamadı.5 OYUNCU SARI KART SINIRINDAKonyaspor'da ayrıca sarı kart sınırında bulunan Kravets, Guilherme, Skubic, Diomande ve Rahmanovic Alanyaspor maçında kart görmeleri halinde, 32'nci haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

Konyaspor'da 3 oyuncu sakat, 5 isim de ceza sınırında
Konyaspor'da 3 oyuncu sakat, 5 isim de ceza sınırında
Konyaspor'da 3 oyuncu sakat, 5 isim de ceza sınırında
Konyaspor'da 3 oyuncu sakat, 5 isim de ceza sınırında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hülya Avşar Demet Akbağ Birol Güven Pelin Öztekin
Spor Cenk Tosun Metin Oktay Ünal Karaman Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konyaspor'da 3 oyuncu sakat, 5 isim de ceza sınırında - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 16:57:26. #1.15#
title