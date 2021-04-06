Konyaspor'da 3 oyuncu Ankaragücü maçında forma giyemeyecek
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Konyaspor'da 3 oyuncu Ankaragücü maçında forma giyemeyecek

Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ - Haberler | Spor
Konyaspor'da 3 oyuncu Ankaragücü maçında forma giyemeyecek

Süper Lig'de haftaya 39 puan ve averajla 11'inci sırada giren İttifak Holding Konyaspor, 33'üncü haftada yarın MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

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Süper Lig'de haftaya 39 puan ve averajla 11'inci sırada giren İttifak Holding Konyaspor, 33'üncü haftada yarın MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. İç sahadaki karşılaşmada yeşil-beyazlı 3 isim forma giyemeyecek.

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek haftayı 39 puanla 11'inci sırada kapatan Konyaspor, yarın Ankaragücü'nü evinde konuk edecek. Ligin 33'üncü haftasında sahasında galip gelmek isteyen yeşil-beyazlılar, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda hazırlıklarını tamamladı.

3 İSİM FORMA GİYEMEYECEKMEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak Konyaspor-Ankaragücü mücadelesini Arda Kardeşler yönetecek. Yeşil-beyazlı takımda tedavilerine devam edilen Alper Uludağ, Marin Anicic ve Eray Birniçan forma giyemeyecek.


Konyaspor'da 3 oyuncu Ankaragücü maçında forma giyemeyecek
Konyaspor'da 3 oyuncu Ankaragücü maçında forma giyemeyecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ

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