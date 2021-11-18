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Konyaspor, Çaykur Rizespor'a hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Konyaspor, Çaykur Rizespor'a hazırlanıyor

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında pazar günü Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla değerlendirdi.

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında pazar günü Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla değerlendirdi.

Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Çalışma daha sonra 5'e 2 pas, çabukluk ve tempolu koşu ile devam etti. Futbolcular, idmanı şut çalışması ile sonlandırdı.

Antrenmanda, milli takımlardan dönen oyuncular İbrahim Sehic, Amir Hadziahmetovic ve Endri Çekici de yer aldı.

(Enver Furkan Çelebioğlu/İHA)

Konyaspor, Çaykur Rizespor'a hazırlanıyor

Konyaspor, Çaykur Rizespor'a hazırlanıyor

Konyaspor, Çaykur Rizespor'a hazırlanıyor

Konyaspor, Çaykur Rizespor'a hazırlanıyor

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