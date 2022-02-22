Konyaspor camiası ayağa kalktı! Serdar Gürler'den galibiyet sonrası olay hareket

Başakşehir forması giyen Serdar Gürler eski takımı Konyaspor'u adeta çıldırttı. Süper Lig'de 21. haftanın erteleme maçında Başakşehir, sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Serdar Gürler yaptığı hareketle yeşil-beyazlı camiadan tepki çekti.

SERDAR GÜRLER TEPKİ ÇEKTİ

Başakşehir- Konyaspor maçında eski takımına rakip olan Serdar Gürler, 2-1 kazandıkları karşılaşmanın ardından tribünlere giderek üçlü çektirdi. Gürler'in bu hareketi Konyaspor cephesinde büyük tepki çekerken, sosyal medyada deneyimli futbolcu için yüzlerce paylaşım yapıldı.

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