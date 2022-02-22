Konyaspor camiası ayağa kalktı! Serdar Gürler'den galibiyet sonrası olay hareket - Haberler
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Konyaspor camiası ayağa kalktı! Serdar Gürler'den galibiyet sonrası olay hareket

Haberler.com - Spor
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Konyaspor camiası ayağa kalktı! Serdar Gürler'den galibiyet sonrası olay hareket

Ara transfer döneminde Konyaspor'dan Başakşehir'in yolunu tutan Serdar Gürler, transfer sürecindeki tutumuyla eleştirilmişti. Eski takımını 2-1 mağlup ettikleri maçtan sonra tribünlere giderek üçlü çektiren Serdar Gürler, Konyaspor camiasının tepkisini çekti.

Başakşehir forması giyen Serdar Gürler eski takımı Konyaspor'u adeta çıldırttı. Süper Lig'de 21. haftanın erteleme maçında Başakşehir, sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Serdar Gürler yaptığı hareketle yeşil-beyazlı camiadan tepki çekti.

SERDAR GÜRLER TEPKİ ÇEKTİ

Başakşehir- Konyaspor maçında eski takımına rakip olan Serdar Gürler, 2-1 kazandıkları karşılaşmanın ardından tribünlere giderek üçlü çektirdi. Gürler'in bu hareketi Konyaspor cephesinde büyük tepki çekerken, sosyal medyada deneyimli futbolcu için yüzlerce paylaşım yapıldı.

Konyaspor camiası ayağa kalktı! Serdar Gürler'den galibiyet sonras olay hareket

Haberler.com - Spor

Serdar Gürler, Başakşehir, Konyaspor, Spor, Haberler

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