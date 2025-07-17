Yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Konyaspor, hazırlık maçında Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Peki, Konyaspor Ç. Rizespor maçı hangi kanalda, Konyaspor Ç. Rizespor CANLI nereden izlenir?

KONYASPOR Ç. RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 17 Temmuz Perşembe günü saat 17.00'da başlayacak

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Müsabaka, futbol kulüplerinin yüksek performans kampları için tercih ettiği Yüksek İrtifa Kamp Merkezi K1 No'lu Saha'da oynanacak. Rakıma ve iklim şartlarına göre planlanan bu kamplar, sezon öncesi kondisyon yüklemesi için oldukça önemli.

KONYASPOR Ç. RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Rizespor maçı Konyaspor YouTube kanalından canlı olarak yayınlayacak.

KONYASPOR Ç. RİZESPOR CANLI NEREDEN İZLENİR?