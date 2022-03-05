Konyaspor Başkanı Özgökçen: Bu statta Şampiyonlar Ligi müziğini çaldırmak istiyoruz

İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, "Ligi ikinci sırada bitirmek en büyük arzumuzdur. Statta Şampiyonlar Ligi müziğini çaldırmak istiyoruz. Bunun için mücadele edeceğiz" dedi.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28'inci haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından yeşil-beyazlı ekibin başkanı Fatih Özgökçen, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"STATTA ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİNİ ÇALDIRMAK İSTİYORUZ"

Şampiyonlar Ligi için mücadele edeceklerini ifade eden Özgökçen, "Kalan maçlar neyi gösterir bilemiyoruz ama; Konyaspor'un sağlam hedefi mutlaka 2'ncilik olacaktır. Ligi ikinci sırada bitirmek en büyük arzumuzdur. Bu statta Şampiyonlar Ligi müziğini çaldırmak istiyoruz. Bunun için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.