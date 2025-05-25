Konyaspor Alanaspor CANLI nereden izlenir? Süper Lig Konyaspor Alanaspor maçı ne zaman?

Konyaspor Alanaspor CANLI nereden izlenir? Süper Lig Konyaspor Alanaspor maçı ne zaman?
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Süper Lig'de haftanın en önemli maçlarından Konyaspor Alanaspor maçı öncesi Konyaspor Alanaspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Konyaspor Alanaspor maçına saatler kaldı. Peki, Konyaspor Alanaspor maçı hangi kanalda? Konyaspor Alanaspor maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Konyaspor Alanaspor maçı hangi kanalda? Konyaspor Alanaspor maçı öncesi Konyaspor Alanaspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Süper Lig'in önemli mücadelelerinden Konyaspor Alanaspor maçı detayları araştırılıyor. Peki, Konyaspor Alanaspor maçını hangi kanal veriyor? İşte Konyaspor Alanaspor maçı yayın bilgisi haberimizde! Konyaspor Alanaspor CANLI İZLEME LİNKİ var mı?

KONYASPOR ALANASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor ile Alanyaspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports beIN Connect kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

KONYASPOR ALANASPORMAÇI SAAT KAÇTA?

Konyaspor Alanaspor maçı, 25 Mayıs Pazar günü oynanacak.

Konyaspor Alanaspor maçı, saat 19:00'da başlayacak.

KONYASPOR ALANASPORMAÇI KAÇ KAÇ?

Konyaspor Alanaspor maçı henüz başlamadı.

KONYASPOR ALANASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Konyaspor ve Alanyaspor, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Konya'da, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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