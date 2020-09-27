Konyaspor 4-1 Beşiktaş goller izle! İttifak Holding Konyaspor Beşiktaş özet izle!
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Konyaspor 4-1 Beşiktaş goller izle! İttifak Holding Konyaspor Beşiktaş özet izle!

27.09.2020 18:19 | Son Güncelleme: 27.09.2020 19:12
Konyaspor 4-1 Beşiktaş goller izle! İttifak Holding Konyaspor Beşiktaş özet izle!

Süper Lig 3. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor ve Beşiktaş karşı karşıya geldi. Sporseverlerin heyecanla beklediği maç 4-1 sonuçlandı. Konyaspor Beşiktaş geniş özet izle! İttifak Holding Konyaspor Beşiktaş maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İttifak Holding Konyaspor 4-1 Beşiktaş goller izle!

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Maç sonucu: Konyaspor 4-1 Beşiktaş

Konyaspor: Levan Şengalia 28', 78' Artem Karavets 63', 83'

Beşiktaş: Gökhan Töre 90+1

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR BEŞİKTAŞ ÖZETİ NASIL İZLENİR?

İttifak Holding Konyaspor Beşiktaş özet görüntülerin BeinSport, TRT ve ASPOR kanallarından izleyebilirsiniz.

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR BEŞİKTAŞ ÖZETİ BEİNSPORT İZLEME LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR BEŞİKTAŞ ÖZETİ TRTİZLEME LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR BEŞİKTAŞ ÖZETİ ASPOR İZLEME LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ

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