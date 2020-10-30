Konya Ticaret Borsası
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Konya Ticaret Borsası

30.10.2020 14:41 | Son Güncelleme: 30.10.2020 14:44
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,287 - 2,352 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,287 - 2,352 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 2,287 2,352
Ekmeklik diğer buğday 2,201 2,304
Düşük vasıflı buğday 2,119 2,296
ARPALAR
Arpalar 1,700 1,744
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,745 1,881
BAKLİYATLAR
Fasulye 7,970 8,368

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin

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