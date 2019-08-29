Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,330-1,508 liradan satıldı.

29.08.2019 14:32
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,330-1,508 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 1,680 1,680
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,330 1,508
Ekmeklik diğer buğday 1,269 1,650
Düşük vasıflı buğday 1,271 1,525
ARPALAR
Arpalar 1,241 1,280
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,265 1,265
BAKLİYATLAR
Fasulye 5,112 6,328

Kaynak: AA
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