Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,330-1,508 liradan satıldı.
29.08.2019 14:32
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,330-1,508 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|1,680
|1,680
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,330
|1,508
|Ekmeklik diğer buğday
|1,269
|1,650
|Düşük vasıflı buğday
|1,271
|1,525
|ARPALAR
|Arpalar
|1,241
|1,280
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,265
|1,265
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|5,112
|6,328
Kaynak: AA