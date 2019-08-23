Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,309-1,489 liradan satıldı.
23.08.2019 15:18
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,309-1,489 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,309
|1,489
|Ekmeklik diğer buğday
|1,334
|1,456
|Düşük vasıflı buğdaylar
|1,241
|1,456
|ARPALAR
|Arpalar
|1,176
|1,227
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|6,076
|6,149
Kaynak: AA