Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,310-1,590 liradan satıldı.
20.08.2019 16:36
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,310-1,590 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|1,772
|1,733
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,310
|1,590
|Ekmeklik diğer buğday
|1,317
|1,630
|Düşük vasıflı buğday
|1,221
|1,475
|ARPALAR
|Arpalar
|1,147
|1,204
|DİĞER HUBUBATLAR
|Yulaf
|1,220
|1,220
|Mısır
|1,162
|1,218
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|5,104
|6,140
Kaynak: AA