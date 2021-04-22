Konya'da 10 jeotermal saha için ihale düzenlenecek
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Konya'da 10 jeotermal saha için ihale düzenlenecek

Konya'da 10 jeotermal saha için ihale düzenlenecek
Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı - Haberler | Ekonomi

Konya'da 9 jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha ile 1 jeotermal kaynak işletme ruhsatlı sahanın ihalesi gerçekleştirilecek.

Konya'da 9 jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha ile 1 jeotermal kaynak işletme ruhsatlı sahanın ihalesi gerçekleştirilecek.

Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Konya'da bulunan 9 jeotermal kaynak arama ruhsatlı sahaya 3 yıllık arama ruhsatı verilmesi ve bir jeotermal kaynak işletme ruhsatlı sahaya 30 yıl süreyle işletme ruhsatı verilmesi amacıyla açık teklif usulüyle ihale yapılacak.

Muhammen bedelleri 55 bin 993 lira ile 462 bin 688 lira, geçici teminat bedelleri ise 5 bin 599 lira ile 46 bin 268 lira arasında değişen sahaların ihalesi, 5 Mayıs Çarşamba günü saat 10.15 ile 12.30 arası Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde gerçekleştirilecek.

İhaleye katılmak isteyenler ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına teslim edebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

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