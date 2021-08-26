Konya Büyükşehir'den Hüyük'e yeni otogar binası
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Konya Büyükşehir'den Hüyük'e yeni otogar binası

Konya Büyükşehir'den Hüyük'e yeni otogar binası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Konya Büyükşehir Belediyesi, Hüyük'e ilçe mimarisine uygun modern bir otogar binası kazandırıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Hüyük'e ilçe mimarisine uygun modern bir otogar binası kazandırıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Hüyük'e kazandırılacak yeni otogarın yapım çalışmalarını sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın 31 ilçesiyle birlikte topyekün kalkınması için ilçelerin çehresini değiştirecek yatırımların bir bir hayata geçirildiğini ifade etti. Bu kapsamda Hüyük'e yeni bir otogar binası kazandırmak için çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Altay, "Bekleme salonu, kafeteryası, idari ve teknik birimleriyle günün şartlarına ve ilçe mimarisine uygun modern bir otogar binasını en kısa sürede tamamlayıp Hüyükümüze kazandıracağız. Hüyük'lü hemşehrilerimiz bu kullanışlı yapı tamamlandıktan sonra konforlu yolculuklar yapacak inşallah. Hemşehrilerimizin desteğiyle hep birlikte şehrimizi yarınlara hazırlıyoruz" diye konuştu.

Hüyük Otogar Binası yaklaşık 5 bin metrekare alanda hayata geçirilecek. - KONYA

Konya Büyükşehir'den Hüyük'e yeni otogar binası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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