Konya Büyükşehir'den Cihanbeyli'ye 19 kilometre daha mahalle yolu
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Konya Büyükşehir'den Cihanbeyli'ye 19 kilometre daha mahalle yolu

Konya Büyükşehir'den Cihanbeyli'ye 19 kilometre daha mahalle yolu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Konya'nın 31 ilçesinde mahalle yolu yatırımlarını sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, Cihanbeyli'ye bağlı Yapalı Mahallesi ile Bozdağ mevki arasındaki 13 kilometrelik yolu tamamlarken, 3 kilometrelik Çatak-Kandil ve 3 kilometrelik Hodoğlu mahalle yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

Konya'nın 31 ilçesinde mahalle yolu yatırımlarını sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, Cihanbeyli'ye bağlı Yapalı Mahallesi ile Bozdağ mevki arasındaki 13 kilometrelik yolu tamamlarken, 3 kilometrelik Çatak-Kandil ve 3 kilometrelik Hodoğlu mahalle yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı yatırım programı kapsamında ilçelerdeki ve mahallerdeki yol yapım çalışmalarını yoğun olarak sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye'nin 42 bin kilometrekareyle en büyük coğrafyasına sahip şehri olan Konya'da, sorumluluk sahasındaki mahalle yollarında kaliteyi ve konforu artırmak amacıyla çalıştıklarını söyledi. Bu yıl 31 ilçede 400 kilometre mahalle yolu yapacaklarını kaydeden Başkan Altay, "Bu kapsamda Cihanbeyli ilçemize bağlı Yapalı Mahallesi ile Bozdağ mevki arasındaki 13 kilometrelik yolu tamamlayarak hizmete açtık. Ayrıca Cihanbeyli Çatak ve Kandil Mahalleri arasındaki 3 kilometrelik yol ile Hodoğlu Mahallesinde yine 3 kilometrelik yolda ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Cihanbeyli'ye kazandıracağımız 19 kilometrelik yolun maliyeti 6 milyon lirayı buluyor. İlçemize ve şehrimize hayırlı olsun" diye konuştu. - KONYA

Konya Büyükşehir'den Cihanbeyli'ye 19 kilometre daha mahalle yolu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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