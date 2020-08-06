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KONUTDER Başkanı Elmas'tan kredili konut satışları değerlendirmesi Açıklaması

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, ipotekli konut satışındaki artış ivmesinin sürmesi için kamu bankalarının kampanyasının devam etmesi gerektiğini bildirdi.

KONUTDER Başkanı Elmas'tan kredili konut satışları değerlendirmesi Açıklaması
06.08.2020 16:11 | Son Güncelleme: 06.08.2020 16:14

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, ipotekli konut satışındaki artış ivmesinin sürmesi için kamu bankalarının kampanyasının devam etmesi gerektiğini bildirdi.

Elmas, yaptığı yazılı açıklamada, temmuzda konut satışlarındaki artışın devam ettiğini ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.000 artışla 141 bin 434 adet kredili konut satıldığını belirterek, bu gelişmenin sürpriz olmadığını bildirdi.

Hazirandaki "V" şeklindeki yükselişin temmuzda zirve yapmasını öngördüklerini aktaran Elmas, "Şüphesiz satışlardaki bu artışta; kredi oranlarının düşmesi, bir yıl ertelemeli ödeme ve sektör temsilcilerinin kendi bünyelerinde başlattıkları kampanyaların önemli etkisi oldu." ifadelerini kullandı.

Elmas, hazirandan bu yana çok ciddi ve rafine bir kitleyle karşılaştıklarını, bu hareketliliğin satışlara yansıdığını bildirdi.

Satışlardaki olumlu tablonun devamı için kamu bankalarınca sıfır konutlarda sunulan yüzde 0,64 faiz oranlı ve 15 yıl vadeli kredi imkanının çok önemli olduğunu vurgulayan Elmas, şunları kaydetti:

"Bankalar, bugün ikinci elde konut kredi oranlarını yüzde 0,79'dan yüzde 0,87'ye yükselttiğini duyurdu. İkinci el ile olan makasın genişlemesi, üretimin desteklenmesi, alıcıyı yeni konuta yöneltme ve birinci elin teşviki açısından önemli bir karar. Ayrıca birinci elde stokların erimesi, sektörün pandemi sürecindeki kayıplarını yerine koyabilmesi ve inşaatların hızlanması adına biz sektör temsilcileri olarak en azından yıl sonuna kadar bu şekilde devam etmesini umuyoruz."

Kaynak: AA

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