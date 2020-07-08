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Konut fiyatlarında 'fırsatçılık'

Ordu Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Uğur Yüce, kamu bankalarındaki düşük faiz oranlarının piyasayı hareketlendirdiğini ancak yükselen konut fiyatlarının 'fırsatçılık' olduğunu söyledi.

Konut fiyatlarında 'fırsatçılık'
08.07.2020 15:22 | Son Güncelleme: 08.07.2020 15:26

Ordu Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Uğur Yüce, kamu bankalarındaki düşük faiz oranlarının piyasayı hareketlendirdiğini ancak yükselen konut fiyatlarının 'fırsatçılık' olduğunu söyledi.

Kamu bankalarının, konut kredisi faizlerini son yılların en düşük seviyelerine indirmesi ile birlikte tüm yurtta olduğu gibi Ordu'da da emlak ve inşaat sektöründe hareketlilik yaşanıyor. Haziran ayı başında düşürülen faiz oranları ve bir yıl sonra ödenmeye başlanması konut alacakların yüzünü güldürürken, fiyatlardaki artış ise kimi zaman insanları mağdur edebiliyor.

"Bu rakamlar piyasayı hareketlendirdi"

Ordu Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Uğur Yüce, kredi faizlerinin inmesi inşaat piyasasının hareketlenmesini sağladığını ifade ederek, ilerleyen günlerde bu rakamların daha da düşeceğini umut ettiklerini belirtti. Yüce, "Müteahhitler ellerindeki stokları eritmiş oldu ve emlak ile inşaat piyasası hareketlendi. Sıfır dairelerde 0.64 ve ikinci el dairelerde 0.74 oranında bankalar işlem yapmakta, ilk sene ödeme almamakta. Bu rakamlar beklenene yakın piyasayı hareketlendirmiş oldu. Biz, faiz oranlarında Avrupa ülkeleri seviyesine düşmemiz lazım. Şuanda çoğu Avrupa ülkesinden yüksek seviyesindeyiz ama önümüzdeki yıllarda kredi oranlarının daha da düşeceğine inanıyoruz. Ülkemizde her alanda gelişmeler iyiye gitmekte ve bu da güzel bir tablo çıkartıyor. Geleceğimiz geçmişimizden güzel olacak. Konutta, inşaatta ve diğer sektörlerde bizi iyi günler bekliyor diye düşünüyoruz" diye konuştu.

"Konut fiyatlarında istenmeyen bir fırsatçılık yapılıyor"

Ordu'da müteahhitlerin yeni arsa arayışları içerisinde girdiklerini ancak bazı kişilerin fırsatçılık yaparak daire fiyatlarını yükselttiğini kaydeden Yüce, "Konut fiyatlarında istenmeyen bir oradan fırsatçılık yapılarak bazı müteahhitler konut fiyatlarını arttırmış oldu. Virüs hastalığından sonra ekonomide bir daralma olduğu düşünülerek hükumetimiz faiz oranlarını düşürdü, konut alımlarında da kolaylıklar sağladı. 12 ay ödememek ve faiz oranları düşük ama bazıları bunu fırsata düşürdü. Piyasalar can alsın diye yapılan bu harekete karşılık fırsatçılık yapılmaması ve fiyatların yükselmemesi lazımdı" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA

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