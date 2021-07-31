Sinek saldırısıyla kürsüde zor anlar yaşayan Ali Koç'un tepkileri gülmekten kırdı geçirdi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşma yaparken bir sineğin saldırısına maruz kaldı. Sinekle bir süre mücadele eden Başkan Koç, yakınındakilerden kolonya istedi. Kolonyanın gelmesiyle Başkan, "Genel Sekreter bir şeyler yap" diye takıldı. Ardından üye kürsüye çıkıp bir şişe uzattı, "Bu çiçek sulamak için, onu verme hayır" diye tepki verince salonda kahkahalar yükseldi.