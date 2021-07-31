Sinek saldırısıyla kürsüde zor anlar yaşayan Ali Koç'un tepkileri gülmekten kırdı geçirdi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşma yaparken bir sineğin saldırısına maruz kaldı. Sinekle bir süre mücadele eden Başkan Koç, yakınındakilerden kolonya istedi. Kolonyanın gelmesiyle Başkan, "Genel Sekreter bir şeyler yap" diye takıldı. Ardından üye kürsüye çıkıp bir şişe uzattı, "Bu çiçek sulamak için, onu verme hayır" diye tepki verince salonda kahkahalar yükseldi.
Sarı-Lacivertliler'in Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda kulübün gündemine dair önemli açıklamalar yaptı. Ancak Koç, konuşması esnasında bir sineğin saldırısına uğradı.
KOLONYA İSTEDİ
Başkan, sineği kovmak istese de başarılı olamadı. Etrafındakilerden kolonya istedi. Ardından Koç, "Kolonya dökünce gidiyor mu? Şimdi kameralara kolonya döksek parfüm sıkarmış gibi televizyona mı çıkacağız" diyerek üzerine bol miktarda kolonya sıktı.
"O ÇİÇEK SULAMAK İÇİN"
Başkan Koç, kolonya işlemini hallettikten sonra masadan bir şişe uzatıldı. Ardından komik diyalog yaşandı. Başkan, "Hayır o çiçek sulamak için, o olmaz. Gerek yok" diyerek takıldı.