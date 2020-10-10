Konsol oyunu oynayan Mbaye Diagne, kendisini Falcao'yla çift forvet oynattı
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Konsol oyunu oynayan Mbaye Diagne, kendisini Falcao'yla çift forvet oynattı

10.10.2020 14:44 | Son Güncelleme: 10.10.2020 14:52

Sezona çok iyi bir başlangıç yapmasına rağmen Üst üste alınan kötü sonuçlarla birlikte düşüşe geçen ve gol yollarında sıkıntı çeken Galatasaray'da yıldız golcü Mbaye Diagne, oynadığı oyunda teknik direktör Fatih Terim'e bir mesaj gönderdi.

Süper Lig'e verilen milli arada takımlar hazırlıklarını sürdürürken futbolcular da idman sonralarını dinlenerek ya da oyun oynayarak değerlendiriyorlar. Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mbaye Diagne de oyun oynamayı tercih eden isimlerden bir tanesi oldu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Diagne, FIFA oynu oynarken kullandığı taktiği de takipçileri ile paylaştı.

ÇİFT FORVET OYNATTI

28 yaşındaki Senegalli formasını giydiği Galatasaray'ı seçerken çift forvet oynadığı gözlendi. Diagne'nin takımının ileri ikilisinde kendisi ile Falcao yer aldı.

Senegalli golcünün bu paylaşımı, teknik direktör Fatih Terim'e mesaj verdiği şeklinde yorumlandı.

Konsol oyunu oynayan Mbaye Diagne, kendisini Falcao'yla çift forvet oynattı
Konsol oyunu oynayan Mbaye Diagne, kendisini Falcao'yla çift forvet oynattı
Haber Yorumları (4)
1907: Ancak orada oynarsınız
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CİMBOM GALATASARAY: Adam futbol dan anlıyor.
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CİMBOM GALATASARAY: Futbol dan az buçuk anlayan herkes takımın çift santrfor oynaması gerektiği hususunda fikirlerini beyan ettiler ve tarafta buldu ama bir kişi hariç o inatla tek santrfor oynattı.
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.10.2020 15:52:21. #1.15#
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