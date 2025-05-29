UEFA Konferans Ligi finalinde Real Betis'i 4-1 yenen Chelsea, şampiyon oldu. Konferans Ligi şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor mu?

CHELSEA ŞAMPİYON OLDU!

EFA Konferans Ligi finalinde İspanyol Real Betis ve İngiliz Chelsea takımları, Polonya'nın Wroclaw Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Tarihinde ilk kez bir Avrupa kupasında finale yükselen Betis, dokuzuncu dakikada Ezzalzouli'nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk 45 dakika, Betis'in 1-0 üstünlüğüyle kapandı.

İkinci yarıda skor Chelsea lehine beş dakikada değişti. 65'te Enzo Fernandez, 70'te Nicolas Jackson'ın golleriyle Chelsea 2-1 öne geçti. İki golün de asistini İngiliz oyuncu Cole Palmer yaptı.

83'ncü dakikada oyuna sonradan giren Jadon Sancho skoru 3-1'e getirdi.

Maçın uzatma dakikalarındaysa Londra ekibi Moises Caicedo'nun golüyle farkı üçe çıkardı.

Maç 4-1 tamamlanırken Chelsea turnuvanın şampiyonu oldu.

KONFERANS LİGİ ŞAMPİYONU ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDİYOR MU?

UEFA Konferans Ligi kazananı direkt olarak Avrupa Ligi lig aşamasına katılır.