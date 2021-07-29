Konferans Ligi'nde Petrocub'u rövanşta da 1-0 yenen Sivasspor, 3. ön eleme turuna yükseldi
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Konferans Ligi'nde Petrocub'u rövanşta da 1-0 yenen Sivasspor, 3. ön eleme turuna yükseldi

Konferans Ligi'nde Petrocub'u rövanşta da 1-0 yenen Sivasspor, 3. ön eleme turuna yükseldi
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Avrupa'da Sivasspor yüzümüzü güldürdü. Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Moldova ekibini ilk maçta olduğu gibi rövanşta da Kayode'nin golüyle rakibini 1-0 mağlup eden temsilcimiz, 3. ön eleme turuna yükseldi. Sivasspor, 3. ön eleme turunda Dinamo Batumi ile kozlarını paylaşacak.

Yiğidolar, UEFA Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş maçında Petrocub'ı 1-0 mağlup ederek adını 3'üncü tura yazdırdı. Karşılaşmada Sivas'ın tek golünü 65'inci dakikada kafa vuruşuyla Kayode kaydetti.

Konferans Ligi'nde Petrocub'u rövanşta da 1-0 yenen Sivasspor, 3. ön eleme turuna yükseldi

RAKİP GÜRCİSTAN'DAN

Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda rakibi Bate Borisov'u eleyen Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum oldu.

5 Ağustos'ta oynanacak ilk maç deplasmanda, rövanş ise 12 Ağustos'ta Sivas'ta.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Moldova temsilcisi Petrocub'u 1-0 yenen Sivasspor, 3. eleme turuna yükseldi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Moldova temsilcisi Petrocub'u 1-0 yenen Sivasspor, 3. eleme turuna yükseldi.
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Konferans Ligi'nde Petrocub'u rövanşta da 1-0 yenen Sivasspor, 3. ön eleme turuna yükseldi - Haberler Spor
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