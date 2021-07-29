Konferans Ligi'nde Petrocub'u rövanşta da 1-0 yenen Sivasspor, 3. ön eleme turuna yükseldi

Avrupa'da Sivasspor yüzümüzü güldürdü. Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Moldova ekibini ilk maçta olduğu gibi rövanşta da Kayode'nin golüyle rakibini 1-0 mağlup eden temsilcimiz, 3. ön eleme turuna yükseldi. Sivasspor, 3. ön eleme turunda Dinamo Batumi ile kozlarını paylaşacak.