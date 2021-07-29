Konferans Ligi'nde Petrocub'u rövanşta da 1-0 yenen Sivasspor, 3. ön eleme turuna yükseldi
Avrupa'da Sivasspor yüzümüzü güldürdü. Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Moldova ekibini ilk maçta olduğu gibi rövanşta da Kayode'nin golüyle rakibini 1-0 mağlup eden temsilcimiz, 3. ön eleme turuna yükseldi. Sivasspor, 3. ön eleme turunda Dinamo Batumi ile kozlarını paylaşacak.
Yiğidolar, UEFA Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş maçında Petrocub'ı 1-0 mağlup ederek adını 3'üncü tura yazdırdı. Karşılaşmada Sivas'ın tek golünü 65'inci dakikada kafa vuruşuyla Kayode kaydetti.
RAKİP GÜRCİSTAN'DAN
Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda rakibi Bate Borisov'u eleyen Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum oldu.
5 Ağustos'ta oynanacak ilk maç deplasmanda, rövanş ise 12 Ağustos'ta Sivas'ta.