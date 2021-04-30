Konaklama tesislerinde geceleme hizmetlerindeki KDV indirimi 1 ay uzatıldı
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Konaklama tesislerinde geceleme hizmetlerindeki KDV indirimi 1 ay uzatıldı

Konaklama tesislerinde geceleme hizmetlerindeki KDV indirimi 1 ay uzatıldı
Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi

Konaklama tesislerindeki geceleme hizmetlerinde yüzde 1'e indirilen KDV oranı uygulaması 1 ay daha uzatıldı.

Konaklama tesislerindeki geceleme hizmetlerinde yüzde 1'e indirilen KDV oranı uygulaması 1 ay daha uzatıldı.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, konaklama tesislerinde geceleme hizmetlerindeki yüzde 1'lik indirimli KDV oranı uygulaması 30 Haziran 2021'e kadar geçerli olacak.

Daha önce geceleme hizmetlerinde KDV oranları 31 Mayıs 2021'e kadar yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmüştü.

Cumhurbaşkanı Kararı, 1 Haziran itibarıyla yürürlüğe girecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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