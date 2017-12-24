Konak Belediyespor Tam Gaz





KADINLAR Futbol 1'inci Ligi'nde üst sıraları hedefleyen ve Karadeniz Ereğli Belediyespor deplasmanından 4-0'lık galibiyetle dönen Konak Belediyespor çıkışını sürdürdü. Kader (2) ve Esther'in (2) golleriyle 3 puanı hanesine yazdıran mavi-beyazlılar, lider Ataşehir Belediyespor'un ensesine yapıştı. Teknik direktör Ali Alanç, son 2 maçı kayıpsız geçtiklerini belirterek, "Bu hafta rakiplerimiz Ataşehir Belediyespor ve Beşiktaş da maçlarını kazandı. Önemli bir virajı döndük. Evimizde üst üste iki maça çıkacağız. Amacımız devreyi lider tamamlamak" yorumunu yaptı. - İzmir