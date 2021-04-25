Konak Belediyespor'da çeyrek final sevinci
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Konak Belediyespor'da çeyrek final sevinci

Konak Belediyespor'da çeyrek final sevinci
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Konak Belediyespor, Antalya'da yapılan Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde, D Grubu'nu lider tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.

Konak Belediyespor, Antalya'da yapılan Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde, D Grubu'nu lider tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. İzmir temsilcisi, bu yıl tek devreli eliminasyon sistemine göre tek şehirde düzenlenen Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu'nda kendi grubunu zirvede tamamlayarak çeyrek finale çıktı. Grubun son maçında Karadeniz Ereğli Belediyespor ile karşılaşan Konak Belediyespor'u çeyrek finale taşıyan gol, 84'üncü dakikada Seval Kıraç'tan geldi. Maçı 1-0 kazanan takım hem grup liderliğini hem de çeyrek finale katılma hakkını elde etti. 

Her gruptan ilk iki sırayı alan takımların mücadele edeceği çeyrek finalde D Grubu lideri Konak Belediyespor, A Grubu ikincisi Fatih Vatan Spor ile karşılaşacak. Çeyrek finaller 28 Nisan'da başlayacak. Karşılaşmalar D Smart'tan canlı olarak yayınlanacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalarda tur atlayan takımlar yarı finale yükselecek. Ligin finali 4 Mayıs'ta yapılacak. Türkiye şampiyonu olacak takım 2021-2022 sezonunda ülkemizi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkını kazanacak. Konak Belediyespor, ligde daha önce 5 yıl üst üste şampiyon olarak ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmişti.

KAPTAN DİDEM İKİNCİ DALYA DİYECEKKonak Belediyespor'un tecrübeli kaptanı Didem Taş, önümüzdeki hafta gerçekleşecek çeyrek final karşılaşmasında takımının formasıyla 200'üncü maçına çıkacak. 15 yıldır Konak Belediyesi Kadın Futbol Takımı oyuncusu olan ve 19 kez milli formayı giyerek Türkiye'yi temsil eden Taş, hedefin şampiyonluk olduğunu ifade ederek, "15 yıldır oyuncusu olduğum ve kaptanlığı yaptığım Konak Belediyespor formasını taşıyor olmaktan gurur duyuyorum. Bu forma ile 200'üncü maçın çeyrek finale denk gelmesi benim için ayrı bir heyecan oldu. 200'üncü maçın takımımıza şans getirmesini, uğurlu gelmesini diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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