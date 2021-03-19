Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu
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Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu

19.03.2021 15:40 | Son Güncelleme: 19.03.2021 16:08

Tunceli belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası'nın imzaladığı sözleşmeyle, ortalama işçi maaşı 8 bin liraya yükseltildi. Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, "Gönül isterdi ki bütçemiz daha iyi olsun ve işçimize hak ettiğinin çok daha fazlasını verelim." ifadelerini kullandı.

Tunceli belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası toplu iş sözleşmesi imzaladı. Sözleşmeyle, kadrolu 63 çalışana yüzde 20 zam yapıldı.

KADINLARA ÖZEL GÜNLERDE İZİN

Kadınlara, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ile her ayın belli bir günü regl/menopoz izni verildi. LGBTİ+ çalışanlar da Onur Yürüyüşü gününde izinli sayılacak.

"BAZI İŞÇİLERİMİZ 8 BİN LİRANIN ÜSTÜNDE MAAŞ ALACAK"

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, yemek ve kira yardımında yüzde 50 ila yüzde 100 arasında zam yapıldığını ifade etti. Önceki dönem zam miktarının yüzde 13 olduğunu anımsatan Maçoğlu, "Gönül isterdi ki bütçemiz daha iyi olsun ve işçimize hak ettiğinin çok daha fazlasını verelim. İşçiler ve memurlar sınırın hep altında kalıyor. Ama yaptığımız zamlarla, bazı işçilerimiz 8 bin liranın üstünde, bazıları da 8 bin liraya çok yakın maaş alacak. Tüm işçilerimize hayırlı olsun." dedi.

DİSK Genel İş Tunceli Temsilcisi Şükran Yılmaz Koç, işçilere yapılan zammın, bugünün ekonomisinde çok iyi bir rakam olduğunu ifade etti.

Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu
Haber Yorumları (44)
İBRAHİM: konyaya komünist başkan istiyoruz
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NANEK: ilkokul mezunu adamlara verilen bu parayı git de şehre faydalı işler yap. fazla para milleti azdırır. ayrıca kpss den alınmayan her elemana verilen para haram olsun
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ZOOR: Gerçek sudur ki, daha yuksek maas alirsak, Turkiye rekabet gücünu kaybedecek. Bu sebep ile, dusuk maaliyetli uretici ulke konumunda tutuluyoruz.
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