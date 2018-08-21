Komik Dövme Yaparak Trolledim ! (Çekiliş Var!)

Merhaba Arkadaşlar! Dövmeci oldum ve insanların yanına gidip, patronuma kendimi kanıtlamak için dövme yapmam gerektiğini söyledim, onlar da sağolsunlar beni kırmadılar, aslan dövmesi isteyen abimize Belalım! Dövmesi yaptım ve oldukça çıldırdı! Diğer arkadaşlara da istedikleri dövme haricinde komik dövmeler yaptım! Videoyu beğenmeyi unutmayın ve sizce başka nasıl troller yapayım videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz! HALA DA KANALA ABONE DEĞİLSENİZ ABONE OLUN! SİZİ ÇOK SEVİYORUUM! YEEĞĞĞSSS! : )

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